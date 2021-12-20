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Стало известно о возможном трансфере Смолова в клуб MLS

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в американской лиге MLS

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Стало известно о возможном трансфере нападающего сборной России и московского «Локомотива» Федора Смолова в клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу агентства Gold Star Дэна Мильштейна.

«Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов MLS», — рассказал Мильштейн о возможном трансфере. Решение будет приниматься футболистом и его агентом, сейчас прорабатываются разные варианты.

По словам источника, Смолов может стать первым российским игроком в MLS. При это Мильштейн отмечает, что для железнодорожника в приоритете продолжение карьеры именно в Северной Америке.

7 сентября Смолов забил за сборную России впервые за два года. Он был капитаном команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты и отличился на десятой минуте встречи.

Дарья Коршунова
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