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Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей

Центробанк предложил ограничить спецвклады для малоимущих россиян до 100 тысяч рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России определился с предельным размером вкладов для малообеспеченных граждан. Регулятор предложил ограничить их 100 тысячами рублей, передает РБК. Речь идет о спецвкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Как сказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, регулятор не намерен останавливаться только на депозитах для малообеспеченных. В целом для граждан на финансовом рынке готовятся создать «более справедливую и дружелюбную среду». Помимо прочего, речь идет о специальном счете, привязанном к карте «Мир», а также о появлении в стране постоянных кредитных каникул и обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.

Об инициативе ЦБ создать вклады для малообеспеченных россиян стало известно в конце ноября. Зампред регулятора Ольга Полякова уточнила, что человек сможет завести только один такой вклад, а сумма будет ограничена. В начале декабря крупные российские банки предложили установить лимит на подобные вклады, тогда речь шла о 200-300 тысячах рублей.

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Платон Щукин
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