Олимпийский чемпион ответил оскорбленным формой СССР финнам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил критику со стороны бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба в отношении формы сборной России по хоккею. Его слова приводит «Чемпионат.com»

«В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой. Тема СССР их сейчас даже не волнует… Ну а чего, они там задницу лижут одной стране», — заявил Кожевников. Он добавил, что каждый имеет право на свое мнение, но финны в данной ситуации не правы.

21 декабря Стубб заявил, что форма CCCP символизирует режим, убивший миллионы невинных людей. Он назвал этот жест оскорбительным и не относящимся к спорту или чему-либо другому.

19 декабря сборная России проиграла национальной команде Финляндии и лишилась Кубка Первого канала. Как и в победных матчах против Канады, Швеции и Чехии, российские хоккеисты выходили на лед в форме СССР. Это связано с тем, что Федерация хоккея России отмечает 75-летие. В декабре 1946-го в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.