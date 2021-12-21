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Суд оставил под стражей фигурантов дела о пытках заключенных в ОТБ-1

В Саратове суд оставил под стражей обвиняемых по делу о пытках в тюремной больнице
Начало событий в новости Обвиненное в причастности к пыткам руководство ОТБ-1 попросили поместить в СИЗО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Саратовский областной суд оставил под стражей бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН Павла Гаценко и бывшего начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел жалобу защиты Гаценко и Мальцева и отказал в ее удовлетворении. Фигуранты дела будут находиться в СИЗО до 25 января.

26 ноября сообщалось, что сотрудникам администрации ОТБ-1 предъявили официальные обвинения по делу о пытках заключенных в тюрьмах. Следствие попросило поместить их под стражу.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что по фактам пыток в ОТБ-1 Саратовской области возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по изнасилованиям, вымогательствам, превышениям должностных полномочий. Возбуждены уголовные дела, которые взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.

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Елизавета Новикова
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