Обвиненное в причастности к пыткам руководство ОТБ-1 попросили поместить в СИЗО

Обвиненных в причастности к пыткам руководителей Областной туберкулезной больнице (ОТБ-1) хотят поместить в СИЗО — следствие попросило Волжский районный суд избрать такую меру пресечения, ходатайство будет рассмотрено за закрытыми дверями. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС.

Начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко и начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев обвиняются в соучастии в насильственных действиях сексуального характера. Генпрокурора РФ заявила, что по фактам пыток в ОТБ-1 Саратовской области возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по изнасилованиям, вымогательствам, превышениям должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что к отставке главы ФСИН Александра Калашникова привели именно получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Позже он сообщил «Ленте.ру», что число информаторов, рассказывающих о нарушениях закона в системе ФСИН, постепенно растет.