Первым обвиняемым по делу о пытках заключенных предъявлены обвинения

Бывший начальник туберкулезной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко и экс-глава отдела безопасности Сергей Мальцев стали первыми сотрудниками администрации учреждения, которым предъявили официальные обвинения по делу о пытках заключенных в тюрьмах. Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

Сообщается также, что ранее обвинения в сексуальном насилии в отношении других заключенным предъявили пятерым подозреваемым. По словам Мунтян, трое из них уже находятся в тюрьме, поскольку в настоящий момент отбывают наказание за предыдущие преступления. Еще двое, которых до недавнего времени находились на свободе, также арестованы.

«Виталий Янин освободился из заключения по УДО, неделю побыл на свободе, и его отправили под арест как обвиняемого в пытках. Ещё один заключенный, Радик Гемодеев, давно был на свободе, но вот снова отправился под арест», — рассказала адвокат.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что по фактам пыток в ОТБ-1 Саратовской области возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по изнасилованиям, вымогательствам, превышениям должностных полномочий. Возбуждены уголовные дела, которые взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.