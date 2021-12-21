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Спорт

Валуев возразил оскорбленным формой СССР финнам

Депутат Валуев отказался считать ретро-форму хоккеистов оскорблением в адрес Финляндии
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил критику со стороны бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба в отношении формы сборной России по хоккею. Его слова приводит Sport24.

Валуев отказался считать ретро-экипировку оскорбительным жестом в адрес Финляндии. «Можно долго рассуждать о бодяге этого бывшего премьер-министра. Стоит напомнить, что Финляндия появилась как государство благодаря руководителю СССР Ульянову-Ленину», — возразил он.

21 декабря Стубб заявил, что форма CCCP символизирует режим, убивший миллионы невинных людей. Он назвал этот жест оскорбительным и не относящимся к спорту или чему-либо другому.

19 декабря сборная России проиграла национальной команде Финляндии и лишилась Кубка Первого канала. Как и в победных матчах против Канады, Швеции и Чехии, российские хоккеисты выходили на лед в форме СССР. Это связано с тем, что Федерация хоккея России отмечает 75-летие. В декабре 1946-го в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.

Анастасия Борисова
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