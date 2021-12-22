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На YouTube-канале Моргенштерна исчез клип с пропагандой наркотиков

Клип рэпера Моргенштерна «Розовое вино 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube

Фото: @morgen_shtern

На YouTube-канале российского рэпера Моргенштерна (полное имя — Алишер Моргенштерн) исчез клип «Розовое вино 2», в котором правоохранительные органы обнаружили пропаганду наркотических веществ. В настоящее время ролик скрыт из общего доступа.

При этом второй клип Family, в отношении которого также проводилась экспертиза, по-прежнему доступен для просмотра.

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3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах. Хип-хоп артиста виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). В мае полиция провела экспертизы указанных видеокомпозиций и пришла к выводу, что коммуникативная цель артиста в них — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

После отъезда рэпера в Москве закрыли его ресторан Kaif. Причиной стала продажа алкоголя без соответствующей лицензии.

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Варвара Кошечкина
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