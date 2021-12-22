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Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина

Политтехнолог Маркелов: задержания чиновников связаны с пресс-конференцией Путина

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов связал задержания чиновников в разных регионах России с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина. Она пройдет 23 декабря.

«Я думаю, что важно какие-то вещи подкопить, потому что ключевые темы ясны, на что президент будет отвечать: Украина, США, внутрироссийская коррупция. Возможно, президент даже завтра какую-нибудь короткую фразу и кивок сделает, что чиновников чистим, вот я слышал, в очередной раз целую бригаду поймали», — отметил Маркелов.

По мнению политтехнолога, массовые задержания чиновников — сигнал системы президенту о том, что она жизнеспособна, а силовики в данном случае выступают в качестве одного из ее инструментов, который регулярно включается для управления политической повесткой.

«Чем они могут ответить на всякие саратовские истории со швабрами? Только тем, что ловят на самом верху и неприкасаемых у нас нет — любимая фраза президента», — добавил он.

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Под конец года нужны такого рода сигналы, и силовики всегда помогают в этом президенту, отметил Маркелов. «Силовики у нас сегодня важная внутрироссийская политическая сила», — рассказал политтехнолог.

В среду, 22 декабря, в Красноярском крае был задержан заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Сергей Натаров, в Казани — ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, в Магаданской области — начальник управления местного ГИБДД Юрий Савейкин, в Краснодаре — новый мэр города Андрей Алексеенко.

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Екатерина Смирная
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