Трехкратного чемпиона мира Пеле выписали из больницы

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы. Об этом сообщило агентство Reuters.

81-летний экс-спортсмен был госпитализирован в начале декабря и проходил лечение. До этого в сентябре ему была сделана операция по удалению опухоли в толстой кишке. После этого ему стало хуже, и он был доставлен в больницу Сан-Паулу.

В августе в СМИ также сообщалось о том, что Пеле проходит лечение в больнице. Тогда Пеле заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Пеле известен по выступлениям за бразильский «Сантос» и «Нью-Йорк Космос» из США. В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола (ФИФА).