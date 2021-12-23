Глава UFC рассказал об успехах промоушена на фоне пандемии

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт похвастался достижениями промоушена в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Уайт утверждает, что фанбаза промоушена выросла на 40 процентов. По мнению главы UFC, это обусловлено крупными международными ивентами, которые состоялись в Абу-Даби на фоне пандемии.

Уайт подчеркнул, что в отличие от других спортивных организаций, UFC не прекращал проводить ивенты, несмотря на пандемию коронавируса. «Мы уже были на ходу в 2020-м и мы продолжили работать в том же темпе уже в этом году», — отметил он.

В 2020-м Уайт сталкивался с критикой со стороны журналистов из-за стремления проводить ивенты на фоне распространения коронавируса. UFC сделал паузу только в апреле. Международные ивенты UFC проводил на бойцовском острове в Абу-Даби, турниры в США на территории UFC Apex в Лас-Вегасе.