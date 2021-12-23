Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
0:3
Завершен
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Трактор
6:1
Завершен
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
5:3
Завершен
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
4:2
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
3:2
(ОТ)
Завершен
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
7:1
Завершен
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Глава UFC рассказал об успехах промоушена на фоне пандемии

Глава UFC Дэйна Уайт: фанбаза организации выросла на 40 процентов во время пандемии

Фото: STEVE MARCUS / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт похвастался достижениями промоушена в 2021 году. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Уайт утверждает, что фанбаза промоушена выросла на 40 процентов. По мнению главы UFC, это обусловлено крупными международными ивентами, которые состоялись в Абу-Даби на фоне пандемии.

Уайт подчеркнул, что в отличие от других спортивных организаций, UFC не прекращал проводить ивенты, несмотря на пандемию коронавируса. «Мы уже были на ходу в 2020-м и мы продолжили работать в том же темпе уже в этом году», — отметил он.

В 2020-м Уайт сталкивался с критикой со стороны журналистов из-за стремления проводить ивенты на фоне распространения коронавируса. UFC сделал паузу только в апреле. Международные ивенты UFC проводил на бойцовском острове в Абу-Даби, турниры в США на территории UFC Apex в Лас-Вегасе.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Боррель и Кулеба обсудили риск вторжения России на Украину
Президент Черногории заразился коронавирусом
В США заявили о неготовности подписывать документы по гарантиям безопасности
Выступавший против прививок боец Харитонов вакцинировался от COVID-19
В Италии ввели обязательное ношение масок на улице
Ассанж обжалует решение суда об экстрадиции в США
ЦИК Украины захотел провести выборы в Донбассе
Глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Боррелем
В Подмосковье заметили массовую гибель кошек
Российского блогера задержали за оскорбление ветерана
Додон заявил об ухудшении отношений Молдавии и России
Конкурент Tesla сделает обычные машины безопасными для планеты
Назван самый популярный среди россиян телеканал
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter