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Спорт

У ученицы Плющенко отобрали второе место на чемпионате России

Анна Щербакова заняла второе место в короткой программе на ЧР, у Муравьевой сняли балл
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Raniero Corbelletti / globallookpress.com

Анна Щербакова после пересчета баллов заняла второе место после короткой программы на чемпионате России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Изначально Щербакова располагалась на третьем месте, набрав 81,46 балла. Второе место занимала Софья Муравьева из академии Евгения Плющенко, но ученице олимпийского чемпиона сняли балл за задержку старта и отобрали у нее второе место. Теперь у нее в активе 80,87 балла. Лидером осталась Камила Валиева. Она получила 90,38 балла, превзойдя свой мировой рекорд.

Ранее 24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, а Марк Кондратюк — в мужском одиночном катании.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.

Анастасия Борисова
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