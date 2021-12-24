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Фигуристка Валиева стала лидером в короткой программе чемпионата России

Фигуристка Валиева получила 90,38 балла на чемпионате России, превзойдя мировой рекорд
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Камила Валиева стала лидером после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России. Трансляция велась на сайте Первого канала.

За прокат 15-летняя спортсменка получила 90,38 балла, превзойдя свой мировой рекорд. Тем не менее он не будет учитываться, так как Международный союз конькобежцев рассматривает результаты только международных турниров. Второе место заняла Софья Муравьева с 81,87 балла. На третьем месте расположилась Анна Щербакова, в активе которой 81,46 балла.

Ранее 24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду, а Марк Кондратюк - в мужском одиночном катании.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.

Анастасия Борисова
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