Зеленского назвали заказчиком преследования Порошенко

Уголовное преследование против бывшего президента Украины Петра Порошенко является результатом политического заказа со стороны властей страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило.

При этом эксперт назвал итоговым инициатором дела ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского, так как там Порошенко, по словам Чечило, считают главным политическим оппонентом.

И это, парадоксальным образом, правда, потому что Зеленский сейчас играет на том же политическом поле, что и Порошенко. Боливар «патриотического» электората не вынесет двоих Вячеслав Чечило политолог и главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило

Чечило также подчеркнул, что все уголовные дела на Украине «стопроцентно политические», и за ними стоит политический заказ, так как представителей элиты сажают только при условии наличия политического решения власти, когда есть воля претворить это решение в жизнь.

Уголовное дело может сыграть на пользу Порошенко

Эксперт считает, что Порошенко «несомненно имеет» политическое будущее на Украине, причем его шансы на продолжение политической карьеры он оценил выше, чем шансы Зеленского. «У Порошенко есть деньги, есть своя сильная политическая партия, есть верная ему группа избирателей. Тогда как у Зеленского — только должность и больше ничего», — подчеркнул политолог.

Чечило заявил, что попытками посадить Порошенко в тюрьму украинская власть «конечно же, снова покажет свою неэффективность и неспособность на что-то большее, чем пустой треп». «Порошенко не посадят, а то, что украинского политика не убивает, делает его сильнее», — убежден собеседник «Ленты.ру».

При этом эксперт затруднился сказать, какую стратегию сейчас выберет Порошенко, однако уверен что она окажется нестандартной, так как бывший президент, по его мнению, «опытный политик, поднаторевший в интригах». Однако Чечило уверен, что добровольно в тюрьму Порошенко не сядет, и если перспективы ареста будут реальными, то в страну он не вернется.

Ранее в прокуратуре подтвердили планы арестовать Порошенко

Офис генерального прокурора Украины согласовал ходатайство следствия об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей. — прим. «Ленты.ру») 24 декабря. Кроме того, в Печерском районном суде Киева состоялось закрытое заседание. Судья согласовал ходатайство прокурора о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где состоится избрание ему меры пресечения.

Пятого президента обвиняют в том, что тот использовал полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключил договоры на угольные поставки с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей. Сам Порошенко при этом находится за границей, он пообещал вернуться на Украину в первой половине января.