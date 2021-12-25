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Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков

Футболисты «Барселоны» не получили рождественские подарки из-за проблем с финансированием

Фото: Siu Wu / Siu Lau / Globallookpress.com

Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков от руководства. Об этом сообщает As.

Когда президентом команды был Хосеп Бартомеу, игроки получали от клуба в подарок телефоны, планшеты и другие технические устройства. Однако в 2020 году из-за предстоящей смены руководства традиция была отменена. Ее попытался спасти французский нападающий команды Антуан Гризманн, который подарил всем футболистам кошельки от известного французского бренда.

В 2021 году президентом клуба стал Жоан Лапорта. Игроки ожидали подарков от нового руководителя, однако было принято решение отказаться от них из-за финансовых проблем.

9 декабря «Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Издание Mundo Deportivo подсчитало, что после вылета из турнира убытки команды составят 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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