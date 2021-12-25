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Тарасова назвала лучшего тренера в мировом парном катании

Татьяна Тарасова назвала школу Тамары Москвиной лучшей в мире в парном фигурном катании

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о школе фигурного катания Тамары Москвиной. Ее слова приводит Sport24.

«Школа Тамары Николаевны Москвиной уникальна. Это гарант качества в парном фигурном катании», — заявила Тарасова. По мнению специалиста, тренер является лучшей в мировом парном катании.

Москвина с 2014 года руководит детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва «Звездный лед» в Санкт-Петербурге. В настоящее время она тренирует действующих чемпионов мира и России Анастасию Мишину и Александра Галлямова и действующих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

На чемпионате России, который проходит с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге, воспитанники Москвиной возглавили турнирную таблицу. Мишина и Галлямов впервые стали чемпионами страны, на втором месте остановились Бойкова и Козловский. Замкнули тройку призеров Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые весной начали тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

Дарья Коршунова
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