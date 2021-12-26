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Мамаев решил жениться на новой возлюбленной

Футболист Павел Мамаев решил жениться на новой возлюбленной Санько и подарил ей кольцо

Кадр: @nadihope

Российский полузащитник Павел Мамаев решил жениться на своей новой возлюбленной Надежде Санько, подарив ей кольцо. Намекающую на это запись сама Санько опубликовала в своем Instagram.

Она выложила видео, на котором видна ее рука с ювелирным изделием бренда Graff, добавив подпись, что «это был самый сказочный и счастливый день». Также в кадре появляется мужская рука с татуировкой на обратной стороне ладони.

Санько — бывшая подруга прошлой жены Мамаева Аланы. Пара развелась в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.

До этого Мамаева обвинила мужа в измене на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото Ирен Гарсии Морено, а также ее переписку с футболистом. Telegram-канал Baza сообщал, что из-за случившегося супруга спортсмена пыталась покончить собой, приняв 40 таблеток снотворного.

Марина Совина
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