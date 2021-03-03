Стало известно о попытке самоубийства жены Мамаева

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку самоубийства, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В среду, 3 марта, она написала знакомому, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали в квартиру Мамаевой спасателей и скорую, в итоге модель госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. На данный момент о ее состоянии ничего не известно.

Во вторник, 2 марта, Мамаева обвинила футболиста в измене и показала фото его любовницы. Супруга игрока заявила, что хавбек изменил ей на сборах ростовчан в Испании.

В декабре 2018 года Алана также рассказала об измене мужа. Мамаева опубликовала пост с фотографией аккаунта любовницы мужа, отметив, что именно из-за нее футболист вступил в конфликт с Виталием Соловчуком на парковке гостиницы «Пекин».

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.