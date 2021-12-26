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На развитие нового российского города потратят миллиарды рублей

РБК: правительство потратит более ₽15,5 млрд на развитие нового города Спутник в Приморье
Алексей Чекунков

Алексей Чекунков. Фото: fondvostok.ru / Global Look Press

Правительство России увеличило с 6 до 33,6 миллиарда рублей финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье. Из них более 15,5 миллиарда рублей потратят на инфраструктурное развитие территории, в том числе участки нового города под названием Спутник, строительство которого планируется в 30 километрах от Владивостока. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По его словам, выделенные средства также позволят создать десятки новых предприятий, сейчас в ТОР «Надеждинская» реализуют проекты 77 компаний, создается около восьми тысяч рабочих мест. Также средства будут направлены на развитие внутриплощадочных сетей, энергоснабжения, газо- и водоснабжения и водоотведения. Кроме того, власти разработают документацию по планировке территории.

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Министр добавил, что в декабре на площадке, отведенной под строительства города Спутник, уже начались инженерно-геологические изыскания.

Впервые о планах построить Спутник глава Минвостокразвития сообщил в конце августа. Для его возведения выбрали участок в 383 гектара под Владивостоком. Власти рассчитывают привлечь в новый город 300 тысяч человек и объединить его с соседними Владивостоком (600 тысяч человек) и Артемом (100 тысяч) — так в Приморье появится первый миллионник. Соглашение о строительстве Спутника подписали на ВЭФ 3 сентября, а окончание работ запланировано на 2031 год.

Также, по словам Чекункова, в пригороде Владивостока планируют создать тематические районы стран Азии. Он заявил о намерении сделать Спутник «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона» и предложил построить там японский, китайский и корейский кварталы.

Марина Совина
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