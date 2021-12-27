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Спорт

Губерниев назвал мерзавцами американских журналистов

Губерниев о словах американского журналиста о Трусовой и Щербаковой: несуразный треп

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американского журналиста Дейва Лиса, который заподозрил российских фигуристок Александру Трусову и Анну Щербакову в применении подозрительных препаратов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем не обоснованная критика. Они совершенно четко ангажированные непрофессиональные мудаки», — добавил Губерниев. Он также назвал слова Лиса несуразным трепом.

Дейв Лис высказался о российских фигуристках ранее в понедельник, 27 декабря. Подозрения журналиста вызвала разница в физическом состоянии спортсменок в короткой и произвольной программах на чемпионате России.

На последнем чемпионате страны, который завершился в Санкт-Петербурге 26 декабря, Трусова заняла второе место. Трехкратная чемпионка России и действующая чемпионка мира Щербакова замкнула тройку призеров. Чемпионкой страны стала Камила Валиева.

Алексей Гусев
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