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Спорт

В США рассказали о применении подозрительных препаратов Трусовой и Щербаковой

Журналист Дэвид Лис: в произвольной программе российским фигуристкам помогли лекарства
Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Американский журналист Дэвид Лис рассказал о применении подозрительных препаратов российскими фигуристками Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Таким мнением он поделился в подкасте на YouTube-канале TheSkatingLesson.

Журналист отметил, что в короткой программе на чемпионате России фигуристки выглядели слабо. При этом в произвольной программе у Трусовой появилось гораздо больше энергии. «Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли», — заявил Лис.

Американец заметил, что в 2020 году похожая ситуация произошла с Щербаковой. «У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе», — вспомнил он.

На чемпионате России, который завершился в Санкт-Петербурге 26 декабря, Трусова с 248,65 балла заняла второе место. Трехкратная чемпионка России и действующая чемпионка мира Щербакова замкнула тройку призеров. За прокаты она получила 239,56 балла. Чемпионкой страны стала Камила Валиева, которая получила в сумме за две программы 283,48 балла.

Дарья Коршунова
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