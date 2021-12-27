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Россия оборудует границу Таджикистана и Афганистана

Россия отправит в Таджикистан оружие и оборудует пограничную заставу с Афганистаном

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия усилит границу Таджикистана с Афганистаном — вооруженные силы оборудуют границу пограничными заставами, кроме того, таджикам отправят новое оружие и технику. Об этом сообщил российский посол в республике Игорь Лякин-Фролов, передает Telegram-канал Sputnik.

Вопрос безопасности южной границы Таджикистана подробно обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и таджикского лидера Эмомали Рахмона. «Ситуация на границе с Афганистаном (...) вызывает известную тревогу, озабоченность. Это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность», — поддержал коллегу Путин.

Кроме помощи с усилением пропускных пунктов на границе, Таджикистану поставят новое вооружение и технику. Также известно, что Вооруженные силы России окажут помощь в модернизации армии республики. В стране по-прежнему находится российская военная база. О каких-либо ответных шагах Душанбе по отношению к Москве не сообщается.

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Беспокойство за безопасность границы с Афганистаном Рахмон высказывал начиная с момента прихода к власти в Кабуле талибов (террористическая организация «Талибан», запрещена в России). В конце сентября стало известно о том, что Таджикистан стянул силы армии к южной границе.

Рост наркотрафика из Афганистана называли одним из первых последствий захвата власти талибами. Девять килограмм опиума изъяли у одного граждан республики, которого задержали в Узбекистане.

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Дмитрий Настасьев
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