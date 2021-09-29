Возле узбекско-афганской границы задержали наркокурьера с опиумом

В Сурхандарьинской области Узбекистана сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) республики поймали афганского наркокурьера. Об этом сообщает телеканал «Узбекистан 24».
Силовики задержали гражданина Афганистана, который незаконно перешел узбекско-афганскую границу через реку Амударья. При досмотре у него обнаружили и изъяли девять килограммов и 84 грамма опиума.
Кроме того, правоохранителям удалось поймать еще двоих наркокурьеров под Самаркандом и на въезде в Ташкент. У них было изъято почти девять килограммов опиума.
Против злоумышленников были возбуждены уголовные дела. В настоящее время принимаются меры по установлению их преступных связей.
Ранее на границе с Афганистаном был застрелен военнослужащий узбекских погранвойск. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, пограничник погиб в перестрелке с афганским наркобароном.
До этого в ООН заявили, что радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) успело получить сотни миллионов долларов от торговли наркотиками и из других незаконных источников до того, как захватило власть в Афганистане.