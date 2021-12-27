Легкоатлетка Клишина оценила шансы на возвращение в Россию из США

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что не знает, вернется ли на родину из США после окончания карьеры. Об этом сообщает RT.

Легкоатлетка уточнила, что провела в США восемь лет сознательной жизни. «Уже обжилась и привыкла здесь ко всему, обзавелась друзьями и знакомыми», — заявила Клишина.

Спортсменка также подчеркнула, что недавно стала воспринимать США как дом. «Но я с огромным удовольствием приезжаю в Россию и стараюсь это делать как можно чаще», — добавила легкоатлетка.

В декабре прошлого года Клишина высказывалась о жизни в США. Она отметила, что за океаном ей пришлось завести кредитную карту, потому что без кредитной истории она не могла купить телефон.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.