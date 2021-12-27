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«Газпром» поставил рекорд по отбору газа из хранилищ

«Газпром» на фоне холодов показал максимальный суточный отбор газа за пять лет

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Газпром» установил рекорд по суточному отбору газа — показатель стал максимальным за пять лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании. Предприятия увеличивает объем выкачиваемого топлива из-за аномальных холодов в европейской части России и в Европе.

«C 22 декабря производственный комплекс "Газпрома" работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина — аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам — до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ. Это на девять градусов ниже климатической нормы для этого периода. В ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет — минус 23 градуса», — говорится в публикации. Поставки на внутренний рынок достигали 1,656 миллиона кубометров в сутки, сообщила компания.

Кроме того, «Газпром» зафиксировал еще один рекорд — 23 декабря исторического максимума достигли суточные поставки топлива в Китай. Европейские потребители получают газ «согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами». Вместе с тем запас топлива в хранилищах региона беспрецедентно низок. По данным «Газпром», объем газа в европейских ПХГ к 24 декабря оказался на 21,1 миллиарда кубометров меньше уровня 2020 года, и уже отобрано 43,1 процента от объема газа, закачанного в этом году.

Софья Ермакова
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