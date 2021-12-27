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Появилось фото из квартиры погибшего Просвирнина

РЕН ТВ опубликовал фото из квартиры выпавшего из окна журналиста Егора Просвирнина

Фото: Telegram-канал «IZ.RU»

Журналисты опубликовали фотографию из квартиры основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина, погибшего в результате падения из окна. Снимок появился на сайте РЕН ТВ.

На фотографии можно увидеть, что по всей комнате журналиста разбросана одежда. Также на полу есть осколки от опрокинутого стеклянного стеллажа.

Ранее сообщалось о том, что в момент происшествия Просвирнин находился под действием наркотиков. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

27 декабря голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверском бульваре в Москве и скончался еще до приезда врачей. Уточнялось, что неподалеку от тела нашли нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался Просвирнин. Ему было 35 лет.

В июле 2017 года Роскомнадзор включил сайт Просвирнина «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной стала пропаганда на сайте проекта «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

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Евгения Наумова
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