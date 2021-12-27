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Спорт

Тарасова оценила непопадание Туктамышевой в сборную на чемпионат Европы

Татьяна Тарасова о сборной России на ЧЕ: Туктамышева по делу попала в запасной состав

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Ее цитирует Metaratings.

«Состав был определен по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Все заслужено, никого не взяли из головы», — заявила Тарасова. Она отметила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) абсолютно правильно сформировала сборную на чемпионат Европы и Олимпиаду.

В состав команды не вошла самая опытная российская фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева. По мнению Тарасовой, спортсменка по делу не попала в запасной состав. «Она должна была попасть в тройку. Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — подчеркнула специалист. На чемпионате страны Туктамышева заняла седьмое место.

26 декабря на отсутствие Туктамышевой в основном составе сборной отреагировал ее наставник, заслуженный тренер России Алексей Мишин. Он отметил, что есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удается достичь топа в медальном зачете. Мишин добавил, что вместо этого спорт подарил Туктамышевой огромную любовь болельщиков.

Ранее 26 декабря Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. В женском одиночном катании команду представят победительница чемпионата России Камила Валиева, а также призеры соревнований: Александра Трусова и Анна Щербакова.

Дарья Коршунова
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