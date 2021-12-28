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Дочь Кадырова удостоилась второго поощрения за три дня

Старшая дочь главы Чечни Кадырова стала «Заслуженным работником культуры» республики
Айшат Кадырова

Айшат Кадырова. Кадр: ЧГТРК «Грозный» / YouTube

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала «Заслуженным работником культуры» республики. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Это ее второе поощрение за три дня.

25 декабря 22-летняя Айшат Кадырова, которая занимает пост министра культуры Чечни, получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Ранее в декабре другая дочь Кадырова 21-летняя Хадижат была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» «за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу». Данная награда вручается указом главы региона.

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Зураб Дарахвелидзе
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