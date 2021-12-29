Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕСПЧ попросили Россию сохранить «Мемориал»

ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать «Мемориал» до решения суда в Страсбурге

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к России с просьбой не ликвидировать «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом) до решения спора по закону об инагентах в Страсбургском суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

Материалы по теме:
Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Вот и поговорили.Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
17 июня
«У нас нет привычки кого-то убивать» Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
«У нас нет привычки кого-то убивать»Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
14 июня

«В интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13», — говорится в письме ЕСПЧ.

Жалоба 9988/13 была подана в 2013 году 11 российскими НКО (в том числе «Мемориалом») на принятый российскими властями закон об иноагентах. До решения Страсбургского суда по этой жалобе ЕСПЧ просит сохранить «Мемориал», хотя Верховный суд России уже принял решение о его ликвидации.

Суд по ликвидации «Мемориала» состоялся 28 декабря. Генпрокуратура, подавшая соответствующий иск, заявила, что причиной ликвидации стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» отрицают нарушения и считают, что дело носит политический характер и направлено на уничтожение НКО, которая занимается исследованием политических репрессий.

Позже ликвидацию «Мемориала» осудили в США и Германии. Западные страны потребовали от Кремля остановить нападки на гражданское общество в России. Кроме того, Россию обвинили в нарушении международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине
Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»
В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане
Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео
Вирусолог раскрыл идеальный вариант применения назальной вакцины от COVID-19
Большунов выиграл серебро в гонке на «Тур де Ски»
Российские семьи получили «чумовой капитал»
Xiaomi выпустила собственный процессор
В России задумали создать электронную базу педофилов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter