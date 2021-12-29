В ЕСПЧ попросили Россию сохранить «Мемориал»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к России с просьбой не ликвидировать «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом) до решения спора по закону об инагентах в Страсбургском суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

«В интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13», — говорится в письме ЕСПЧ.

Жалоба 9988/13 была подана в 2013 году 11 российскими НКО (в том числе «Мемориалом») на принятый российскими властями закон об иноагентах. До решения Страсбургского суда по этой жалобе ЕСПЧ просит сохранить «Мемориал», хотя Верховный суд России уже принял решение о его ликвидации.

Суд по ликвидации «Мемориала» состоялся 28 декабря. Генпрокуратура, подавшая соответствующий иск, заявила, что причиной ликвидации стало неоднократное нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» отрицают нарушения и считают, что дело носит политический характер и направлено на уничтожение НКО, которая занимается исследованием политических репрессий.

Позже ликвидацию «Мемориала» осудили в США и Германии. Западные страны потребовали от Кремля остановить нападки на гражданское общество в России. Кроме того, Россию обвинили в нарушении международного права.