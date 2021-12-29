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Спорт

Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук о завершении карьеры: дверь эту не закрыл

Фото: Globallookpress.com

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Дверь эту не закрыл», — заявил спортсмен. Ковальчук напомнил, что есть много хоккеистов, которые официально не объявляли о завершении карьеры, например, Сергей Федоров или Павел Буре.

18 декабря сообщалось, что Ковальчук был назначен на должность генерального менеджера сборной России. Однако 19 октября стало известно, что он занял позицию менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ковальчук выступал в НХЛ за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он весной 2021 года завоевал Кубок Гагарина.

В составе сборной Ковальчук стал олимпийским чемпионом в 2018 году. Также спортсмен завоевывал золотые медали чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах.

Дарья Коршунова
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