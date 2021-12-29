США отказались обнародовать свои обеспокоенности по безопасности

Администрация США не намерена обнародовать свои обеспокоенности в области международной безопасности, как это сделала Россия. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, его слова приводит ТАСС.

«У нас нет сейчас планов обнародовать проект соглашения, как поступила Россия», — заявил он, отметив, что Вашингтон намерен задействовать свои методы, которые заключаются в прямом взаимодействии с Россией для понимания обеспокоенностей и ожиданий.

Представитель администрации США отметил, что точка соприкосновения России и США заключается в том, что страны могут достичь большего прогресса за переговорным столом друг с другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнерами.

«Я не могу говорить о том, почему российская сторона запросила этот телефонный разговор (президентов двух стран 30 декабря, — прим. «Ленты.ру»). Могу лишь проанализировать период за последний год, мы запрашивали разговор с президентом Путиным, президент Путин запрашивал разговор с президентом Байденом. Думаю, что оба лидера считают, что есть подлинная ценность в прямом взаимодействии на высшем уровне <...> в момент кризиса», — сообщил чиновник.

Он также опроверг информацию о том, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности в Женеве будут участвовать сами президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. По словам чиновника, американскую делегацию будут возглавлять представители Госдепартамента.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, созвонится с американским лидером Джо Байденом. Беседа запланирована на 15:30 по московскому времени. Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию.

По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Также Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.