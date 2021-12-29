Байден обсудит Украину с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе запланированного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудит деэскалацию вокруг Украины. Об этом сообщил во время брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, его цитирует ТАСС.

Чиновник заявил, что США продолжают наблюдать значительное присутствие сил РФ возле украинской границы.

«Мы продолжали ясно давать понять российской стороне, (...) что реальным прогрессом для нас в этих переговорах будет достичь состояния, где у нас есть безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, что это будет частью того, что президент Байден передаст президенту Путину завтра», — сказал он.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн сообщил, что у лидеров двух стран запланирован телефонный разговор на 15:30 по московскому времени. Разговор, по данным Белого дома, состоится по инициативе России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

