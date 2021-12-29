«Нахлобучивших» государство металлургов уличили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила в действиях, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, производителей металла — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НМЛК) и «Северсталь», которых ранее обвинили в «нахлобучивании» государства. ФАС опубликовала документ с таким заключением антимонопольной комиссии.

Комиссия выявила, что стоимость плоского проката для внутреннего рынка была выше, чем на экспорте. «После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО “Северсталь”, ПАО “ММК” ПАО “НЛМК” установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны», — сообщили представители службы. Металлурги вправе представить ФАС свои пояснения и доказательства до окончания рассмотрения дел и оглашения резолютивной части решений по ним.

Компании не согласились с таким решением антимонопольной комиссии. «Северсталь» заявила ТАСС, что аргумент касательно более высоких цен на внутреннем рынке, чем за рубежом, не соответствует действительности. ММК и НЛМК также ответили, что отрицают наличие нарушений законодательства и будут отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела.

Дела в отношении «Северстали», ММК и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат ФАС возбудила в апреле. Служба заявила, что с января 2021 года цены компаний на этот продукт увеличились несоразмерно изменению расходов металлургов. До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей и пригрозил наказанием. Металлурги ответили, что были вынуждены повысить цены из-за мировой конъюнктуры.

Между тем в 2021 году российский список рейтинга миллиардеров Forbes возглавил председатель совета директоров и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (бизнесмену принадлежит 76,4 процента акций компании), состояние которого оценивается в 29,1 миллиарда долларов. Мордашов также оказался на третьем месте в России по росту состояния в уходящем году.