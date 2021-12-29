Ургант высмеял Жириновского за предложение перенести новогодние каникулы

Телеведущий Иван Ургант высмеял лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил перенести новогодние каникулы, включив их в отпуска россиян и добавив к 28 дням еще 15. Шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант», доступном на YouTube, в шутку объяснил, что политик живет по «редкому календарю». Он также поиронизировал над сроками пребывания Жириновского в Госдуме.

Ведущий признался, что ему не совсем понятна задумка политика. «Давайте скажем так, короче и проще, чтобы было понятно всей стране: Жириновский хочет дать каждому россиянину по 15 суток», — пошутил Ургант.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев также обратил внимание на то, что в новогодние праздники жители РФ отдыхают меньше 15 дней, о которых высказался политик. «Он [Жириновский] живет по редкому депутатскому календарю. По нему время летит быстрее. Поэтому депутатам хватает МРОТ на месяц», — поиронизировал Ургант.

Помимо того, шоумен посмеялся над длительной карьерой председателя ЛДПР в Госдуме. Он в шутку сравнил Жириновского с героем популярной франшизы «Горец» о бессмертном воине, жившем более 400 лет. «Он уже 300 лет сидит в Госдуме. Он считает себя горцем. Поэтому если Жириновский кого-то в Госдуме таскает за волосы, это значит, что он пытается отрубить голову другому горцу, вот и все», — сказал Ургант.

Ранее об идее Жириновского отменить длинные каникулы, включив их в отпуска россиян, высказался профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он счел предложение политика трудноисполнимым.

Инициативу лидера ЛДПР также прокомментировала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она выразила уверенность в том, что большинство россиян категорически не одобрят предложение Жириновского.

О том, что Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускам россиян, стало известно 28 декабря. Политик назвал зимние праздники опасным периодом. «Десять дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк», — высказался он. Политик также посчитал, что новогодние каникулы приводят к огромным экономическим потерям.