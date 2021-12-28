Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о длинных новогодних каникулах. По его словам, в эти дни ежегодно наблюдается экстремальный скачок смертности, сообщает РИА Новости

Жириновский предложил перенести новогодние праздники и включить их в отпуска россиян. По его мнению, необходимо сохранить число выходных дней, но вместо всеобщих фиксированных каникул гражданам следует добавить к 28 обычным отпускным дням еще 15. Тогда россияне сами выберут, когда их «отгулять».

«Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — призвал политик.

Глава ЛДПР добавил, что некоторым россиянам нужно предложить добавить один-два выходных каждую вторую неделю. Кроме того, он назвал новогодние каникулы опасным периодом.

«10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Госдумы добавил, что в это время сложно заниматься полезными делами. Также закрыты большинство учреждений цены на поездки дорожают многократно.

«Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», — заключил он.