Идею Жириновского включить дни новогодних каникул в отпуска сочли неисполнимой

Озвученная лидером ЛДПР Владимиром Жириновским идея отменить длинные новогодние каникулы и перенести эти дни в отпуска россиян, увеличив их на 15 дней, трудноисполнима. Об этом заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, сообщают во вторник, 28 декабря, «Известия».

По его словам, многие россияне с небольшими зарплатами не отдыхают в течение года весь положенный по закону отпуск, предпочитая получать денежные компенсации за неотгулянные дни. Следовательно, отметил эксперт, реализация предложения Жириновского лишит таких людей возможности отдыхать.

Кроме того, новогодние праздники длятся семь дней, а их обмен на 15 дней, как предлагает Жириновский, обойдется экономике достаточно дорого.

«Можно поспорить и с экономией на новогоднем отпуске, потому что другие страны все равно будут отдыхать в эти даты, и очень сильно цены на курортах не снизятся», — сказал профессор.

Он также отметил, что большинство людей наверняка перенесут дополнительные дни отпуска на лето, что дополнительно поднимет цены на пике туристического сезона.

«Есть и культурный момент: Новый год — это традиционный праздник, а не просто календарный. Отказываться от традиций — не очень правильно, на мой взгляд», — заключил Сафонов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и добавить 15 дней к обычным 28 отпускным дням россиян, чтобы они сами выбирали, когда отдыхать. По словам политика, в период длительных выходных в январе россиянам ничего не остается, кроме как выпивать, что приводит к росту бытовых преступлений, смертности и потерь в экономике.