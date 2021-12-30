Сестер Авериных призвали покинуть спорт

Российская гимнастка Александра Солдатова считает, что сестрам Арине и Дине Авериным пришло время покинуть спорт. Ее слова передает Sport24.

Солдатова выразила сомнение, что спортсменки смогут принять участие в Играх в Париже. Она вспомнила, что сестры Аверины были готовы завершить карьеру еще до того, как стало известно о переносе Олимпиады в Токио. «Мне кажется, нужно дать дорогу молодым», — такой призыв озвучила Солдатова.

Ранее сестры Аверины дали интервью изданию People Talk. Россиянки отказались ставить цели на 2022 год в спорте.

В ноябре Дина Аверина заявила, что допускает завершение карьеры. На момент Игры в Париже сестрам исполнится 26 лет.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля. Арина Аверина заняла четвертое место. Российская сторона подала несколько протестов на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест это не повлияло.