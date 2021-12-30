Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Р
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
16:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Турецкий журналист: футболист Артем Дзюба не намерен продлевать контракт с «Зенитом»
Артем Дзюба (в центре)

Артем Дзюба (в центре). Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение сине-бело-голубых о продлении контракта. Об этом отказе турецкий журналист Экрем Конур написал в Twitter.

По информации источника, 33-летний футболист не намерен оставаться в команде. Отмечается, что у него есть много вариантов продолжения карьеры в России и в Европе.

26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет продления контракта с Дзюбой. Срок действия соглашения с футболистом истекает летом 2022 года.

25 декабря стало известно, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб. По информации Metaratings, зарплата нападающего в новой команде составит один миллион евро в год без учета бонусов.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги форвард забил десять мячей в 18 матчах.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам
У приехавшего на работу россиянина отобрали паспорт и держали взаперти
«Самый крутой» самолет в мире пообещали нацелить против России из-за Украины
Российского таксиста-педофила отдадут под суд за убийство пятилетнего мальчика
От «нахлобучивших» государство металлургов захотели денег на спасение планеты
Захарова прокомментировала заявление Запада о размещении ЧВК в Мали
В России подорожали ингредиенты для оливье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter