Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение сине-бело-голубых о продлении контракта. Об этом отказе турецкий журналист Экрем Конур написал в Twitter.

По информации источника, 33-летний футболист не намерен оставаться в команде. Отмечается, что у него есть много вариантов продолжения карьеры в России и в Европе.

26 декабря «Чемпионат.com» сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет продления контракта с Дзюбой. Срок действия соглашения с футболистом истекает летом 2022 года.

25 декабря стало известно, что «Рубин» провел переговоры с сине-бело-голубыми о переходе игрока в казанский клуб. По информации Metaratings, зарплата нападающего в новой команде составит один миллион евро в год без учета бонусов.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и дважды — Кубок России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги форвард забил десять мячей в 18 матчах.

