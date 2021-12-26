Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет сохранения в составе нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Один из источников издания отмечает, что Семак не хочет продления контракта с форвардом, срок действия которого истекает уже летом 2022 года. Другой источник, знакомый с ситуацией, добавил, что пункт об автоматическом продлении контракта в договоре Дзюбы не сработает, так как основное условие не выполнено: форвард не провел на поле более 70 процентов времени.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 33-летний нападающий забил десять голов в 18 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов Дзюба не отметился результативными действиями.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он трижды выиграл чемпионат России и завоевал два Кубка России.