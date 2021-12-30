В Роспотребнадзоре Дагестана заявили об отсутствии случаев омикрона в республике

Пресс-служба управления Роспотребнадзора Дагестана заявила об отсутствии случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в республике. Об этом в четверг, 30 декабря, пишет РИА Новости.

Ранее о том, что в российском регионе «есть случаи проникновения» омикрона, заявил руководитель ведомства Николай Павлов. В пресс-службе уточнили, что речь шла в целом о стране, а на территории республики такие случаи отсутствуют.

По данным на 30 декабря, в России за прошедшие сутки выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 10 479 344.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявляла, что омикрон-штамм коронавируса в пять-шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2. В то же время, ученые из ЮАР отмечают, что уровень смертности при заражении новым штаммом на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.