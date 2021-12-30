Еще в одном российском регионе выявили омикрон

Еще в одном российском регионе — Дагестане — выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявил глава республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Его слова приводятся на сайте местных властей.

В связи с тем, что омикрон распространяется по Европе, есть очень высокие риски, сказал Павлов. «Уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», — сообщил он.

Сколько именно случаев заражения омикроном было зарегистрировано, не уточняется. Павлов также отметил, что вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа, и призвал глав муниципалитетов «активно взяться за вакцинацию».

23 декабря стало известно, что в другом регионе России — Мурманской области — был выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке сообщили, что у омикрон-штамма COVID-19 уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.