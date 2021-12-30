Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Еще в одном российском регионе выявили омикрон

В Дагестане зарегистрировали первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Еще в одном российском регионе — Дагестане — выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции заявил глава республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Его слова приводятся на сайте местных властей.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

В связи с тем, что омикрон распространяется по Европе, есть очень высокие риски, сказал Павлов. «Уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», — сообщил он.

Сколько именно случаев заражения омикроном было зарегистрировано, не уточняется. Павлов также отметил, что вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа, и призвал глав муниципалитетов «активно взяться за вакцинацию».

23 декабря стало известно, что в другом регионе России — Мурманской области — был выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке сообщили, что у омикрон-штамма COVID-19 уровень смертности на 75 процентов меньше по сравнению с предыдущими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии
В Роспотребнадзоре Дагестана заявили об отсутствии случаев омикрона в республике
Минюст объяснил включение «Медиазоны» в реестр СМИ-иноагентов
В Госдуму внесли законопроект о новогодних пенсиях
Захарова обвинила украинские власти в стремлении установить тотальную цензуру
Раскрыта сделавшая омикрон-штамм опасным мутация
Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Белорусские пограничники упрекнули Польшу в нехристианском отношении к мигрантам
У приехавшего на работу россиянина отобрали паспорт и держали взаперти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter