Cтало известно о переносе телефонного разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 23:30 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 по полудню (23:30 мск)», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн утверждал, что беседа запланирована на 15:30 (мск).

Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию.

Уточняется, что политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Также Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.