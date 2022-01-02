В Международной федерации хоккея оценили снятие с рейса российской молодежки

В Международной федерации хоккея (IIHF) прокомментировали снятие с рейса игроков молодежной сборной России в Канаде. Их слова приводит РЕН ТВ.

В IIHF заявили, что собирают дополнительную информацию об этом инциденте. Собранные данные будут переданы в Совет по этике IIHF, чтобы оценить, нарушают ли действия сборной России Кодекс этики федерации. Возможные санкции будут определены Дисциплинарным советом организации.

1 января стало известно, что молодежная сборная России не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Главный тренер команды Сергей Зубов заявил, что причиной стало нарушение масочного режима.

Шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой, заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и нежелание спортсменов надевать маски.