Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Брентфорд
Сегодня
17:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
20:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Мальорка
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|19-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
23:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В Международной федерации хоккея оценили снятие с рейса российской молодежки

В IIHF заявили, что собирают данные о снятии с рейса российской молодежки в Канаде

Фото: Федерация хоккея России

В Международной федерации хоккея (IIHF) прокомментировали снятие с рейса игроков молодежной сборной России в Канаде. Их слова приводит РЕН ТВ.

В IIHF заявили, что собирают дополнительную информацию об этом инциденте. Собранные данные будут переданы в Совет по этике IIHF, чтобы оценить, нарушают ли действия сборной России Кодекс этики федерации. Возможные санкции будут определены Дисциплинарным советом организации.

1 января стало известно, что молодежная сборная России не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Главный тренер команды Сергей Зубов заявил, что причиной стало нарушение масочного режима.

Шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой, заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и нежелание спортсменов надевать маски.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида
Шеф-повар поделился древним рецептом для улучшения настроения и состояния
Капризов установил рекорд НХЛ в 21-градусный мороз
Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании
Лицо актера-политзаключенного из Мьянмы признали самым красивым в мире
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью
В МЧС открестились от прогноза о приближении к Земле опаснейшего астероида
Раскрыты ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом
Перед смертельным ДТП под Рязанью автобус попал еще в одну аварию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter