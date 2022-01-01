Названа причина снятия с рейса молодежной сборной России по хоккею

Названа причина снятия с рейса из канадского Калгари молодежной сборной России по хоккею. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Зубов «Известиям».

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима», — заявил Зубов. Он отметил, что в Канаде очень строгие правила в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что основные претензии были направлены к чешской команде. Российскую сборную сняли с рейса из-за нарушения масочного режима главным тренером Зубовым. По словам источника, близкого к ситуации, наставник команды курил, когда заходил в самолет через рукав посадки.

Ранее 1 января стало известно, что молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Леманн отмечала, что причиной случившегося стало пьянство, курение и отказ российской делегации надевать маски.