Стало известно о снятии с рейса молодежной сборной России по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Об этом сообщает в Twitter шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой.

Леманн рассказала, что с рейса во Франкфурт-на-Майне сняли сборные России и Чехии. Она заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Журналистка отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и отказ спортсменов надевать маски.

29 декабря стало известно об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. В сборной России заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Игроков отправили на карантин.

Перед отменой чемпионата сообщалось об отмене матча между сборными России и Словакии на МЧМ. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где также были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.