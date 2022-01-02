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Капитан российской молодежки объяснил снятие команды с рейса в Канаде

Капитан молодежки Хуснутдинов о снятии сборной с рейса: люди трактуют ситуацию как хотят

Фото: @xmarat22

Капитан молодежной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов прокомментировал снятие игроков команды с рейса в Канаде. Его слова приводит РИА Новости.

Хуснутдинов заявил, что в Канаде очень серьезно относятся к соблюдению масочного режима в период пандемии коронавируса. «Много людей пользуются скандальной ситуацией и трактуют как хотят. Если в Канаде маска спустится во сне, тебя потрясут — разбудят. Могут повысить голос, но будут повторять. Терпение может закончиться, и они примут меры», — объяснил он.

1 января стало известно, что молодежная сборная России не смогла вылететь из канадского Калгари после отмены молодежного чемпионата мира-2022. Главный тренер команды Сергей Зубов заявил, что причиной стало нарушение масочного режима.

Шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь одним рейсом с командой, заявила, что некоторые хоккеисты неприлично вели себя в аэропорту. Она отметила, что причиной отказа в посадке стали пьянство, курение и нежелание спортсменов надевать маски.

Анастасия Борисова
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