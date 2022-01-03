В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил возможность производства иностранных вакцин против коронавируса для внутреннего потребления в России в следующем году. Его слова передает РИА Новости.

По словам Мантурова, выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 можно наладить в России, если в этом будет социальная и экономическая необходимость. При этом он уточнил, что решение о начале производства иностранных препаратов против коронавируса должен принять Минздрав.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обращений о регистрации иностранных вакцин против COVID-19 пока не поступало. По ее словам, приоритет сегодня отдан отечественным препаратам, так как они прошли все стадии проверки эффективности.

До этого вирусолог Павел Волчков сообщил, что признание зарубежных вакцин от коронавируса в России никак не повлияет на коллективный иммунитет в стране. По мнению специалиста, иностранными препаратами воспользуется всего несколько тысяч россиян.