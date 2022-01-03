Арендованного у «Ростова» футболиста АПЛ ограбили в Лондоне

Футболиста английского «Норвича» Матиаса Норманна ограбили в Лондоне. Об этом спортсмен рассказал в Instagram.

Неизвестные ограбили автомобиль норвежского игрока, арендованного у российского клуба «Ростов». Норманн опубликовал фотографию машины с разбитым задним стеклом и сообщил, что преступники украли все сумки с документами.

25-летнего Нормана отдали в аренду английскому клубу в августе 2021 года. При этом права на футболиста принадлежат «Ростову», за который в сезоне-2021/2022 игрок провел четыре встречи и не отметился результативными действиями. После трансфера футболист сыграл за «Норвич» в Английской премьер-лиге (АПЛ) девять матчей и забил один мяч.

31 декабря четверо грабителей напали на футболиста «Манчестер Сити» Жоау Канселу в собственном доме. Игрок заявил, что злоумышленники отобрали все его драгоценности и избили его.