Футболист «Ростова» перешел в клуб АПЛ

Полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии Матиас Норманн перешел в «Норвич», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте «канареек».

Хавбек подписал с британским клубом арендное соглашение до конца сезона. Контракт предусматривает опцию, по которой «Норвич» имеет приоритетное право выкупа футболиста. Финансовые детали сделки не разглашаются, известно, что в новой команде Норманн будет выступать под 16-м номером.

В прошлом сезоне Норманн провел 15 встреч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Хавбек забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Норманна в 13 миллионов евро. В составе сборной Норвегии 25-летний Норманн провел семь матчей, в которых забил один гол.

«Норвич» прошлый сезон провел во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе. После трех туров нынешнего розыгрыша АПЛ команда с нулем очков занимает предпоследнее место в чемпионате.