«Спартак» усилился защитником из Бельгии

Московский «Спартак» объявил о переходе бельгийского защитника Максимилиано Кофрие. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

24-летний бельгиец будет выступать в «Спартаке» под номером «3». В заявлении клуба отмечается, что Кофрие подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Бельгийский защитник может сыграть как в центре, так и на правом крае обороны.

«Спартак» усилился бывшим игроком молодежной сборной Бельгии. На клубном уровне Кофрие представлял местные «Васланд-Беверен» и «Сент Трюйден».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем розыгрыше чемпионата страны после шести матчей красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице.